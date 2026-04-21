Tokat'ta "Okulu tarayacağım" diyen çocuk gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir öğrenci, arkadaşlarına attığı, "Okula gelmeyin, tarayacağım" mesajı üzerine gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 20 Nisan 2026 günü saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın tehditte bulunduğu öğrenildi.
"OKULU TARAYACAĞIM"
Y.K.'nın aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" dediği belirtildi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ GENÇ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)