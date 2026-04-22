Tutuklanan vali Tuncay Sonel'in adının verildiği cadde tabelası söküldü

Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süresi 4 güne uzatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı suçtan tutuklandı.

Tuncay Sonel, 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Birecik Kaymakamı olarak görev yapmış, 2024 yılında alınan Birecik Belediye Meclisi kararıyla ilçedeki bazı cadde ve sokaklara Sonel’in adı verilmişti.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan ve Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tuncay Sonel’in ismini taşıyan caddeye ilişkin mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, tabelanın kaldırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundu.

ADININ VERİLDİĞİ TABELALAR SÖKÜLDÜ

Başvuruda, Sonel’in adının caddeye verilmesinin mahalle sakinleri arasında rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

Belediye tarafından talebin kabul edilmesi üzerine ekipler, cadde üzerindeki tabelayı sökerek kaldırdı.

Sökülen tabelanın bir süre duvar kenarına bırakıldığı görüldü.