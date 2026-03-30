Tokat'ta otomobilin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobilin iki araca çarptıktan sonra markete girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda C.M.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıktı.
Hızını alamayan otomobil, önce seyir halindeki bir araca, ardından yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan markete girdi.
Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)