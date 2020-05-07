Tokat'tan Avrupa'ya ceset torbası

Koronavirüs kaynaklı on binlerce ölümün yaşandığı İtalya, Fransa ve İngiltere, Türkiye'den ceset torbası siparişi verdi.

Tokat'ta daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti.

İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan firma, yoğun şekilde üretim yapıyor.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.

AVRUPA'DAN 1 MİLYON SİPARİŞ

Firma, iki hafta önce koronavirüs salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı.

GÜNDE 6 BİN CESET TORBASI

Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı.

Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

CESET TORBALARI RAĞBET GÖRDÜ

Koronavirüs salgınından dolayı gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz, "Koronavirüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu.

Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık." dedi.

"KİMSEYİ MASKESİZ ÇALIŞTIRMIYORUZ"

Fabrikanın mevcut kapasitesinin yarısıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Koronavirüsten dolayı yarı personel ile çalışıyoruz. Şu an mevcut çalışanımız 110 kişi. Personelimizin giriş ve çıkışlarında devamlı ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz kimseyi çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz. Bizler de çalışanlarımızın sağlıkları için dikkat ediyoruz." diye konuştu.

AVRUPA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İspanya'da 253 bin 682 vaka, İtalya'da 214 bin 457 vaka, İngiltere'de 201 bin 101 vaka ve Fransa'da 174 bin 191 görülürken, bu ülkelerdeki ölüm sayıları sırasıyla 25 bin 857, 29 bin 684, 30 bin 76 ve 25 bin 809 olarak kayıtlara geçti.