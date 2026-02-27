TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE: Denizli kura çekimi kaçta, nerede yayınlanacak?

Denizli’de sosyal konut umuduyla başvuru yapan vatandaşların beklediği açıklama geldi. TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kura çekiminin detayları netleşti. İşte 2026 Denizli TOKİ kura sürecine ilişkin detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut hamlesinde kura süreci etap etap ilerliyor.
23 Şubat – 1 Mart haftasını kapsayan yeni kura takviminin duyurulmasıyla birlikte Denizli’de başvuru yapan vatandaşların heyecanı arttı.
Gözler şimdi Denizli’de gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihine çevrildi.
Peki, 2026 Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ KAÇTA?
TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında hak sahiplerini belirleyecek çekiliş, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak.
Kura organizasyonu saat 14.30’da Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenlenecek çekiliş, fiziki katılım sağlayamayan vatandaşlar için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE