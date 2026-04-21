TOKİ İstanbul başvuru red listesi güncellendi: İşte başvuru sorgulama ekranı

TOKİ’nin Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal konut projesinde kura süreci büyük ölçüde tamamlanırken, gözler en yüksek kontenjanın ayrıldığı İstanbul’a çevrildi.

80 ilde gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul için beklenen tarih, Murat Kurum tarafından açıklanmıştı.

Başvuru yapan binlerce kişi şimdi hem kura gününü hem de açıklanan kabul ve red listelerini yakından takip ediyor.

Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte başvuru kabul ve red listesi…

İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Megakentteki konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişler, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak ve canlı yayında takip edilebilecek.

BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Kura çekimi öncesinde en kritik aşama olan "başvuru sonuçları" da belli oldu. TOKİ, İstanbul başvurusu kabul edilen ve çeşitli gerekçelerle reddedilen adayların isim listelerini güncelledi.

Başvuru durumunuzu kontrol etmek ve isminizin kura listesinde olup olmadığını teyit etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

TOKİ’nin özel olarak hazırladığı talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresine erişim sağlayın.

Açılan sayfada T.C. Kimlik numaranızı ve size verilen başvuru numarasını ilgili alanlara doldurun.

Sorgulama sonucunda başvurunuzun kabul edilip edilmediğini, "Kabul" veya "Red" ibaresiyle görüntüleyebilirsiniz.

