Hatay’da şantiyede 45 metrelik obruk oluştu

Hatay’da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen yer çökmesi endişe yarattı. İskenderun ilçesinde devam eden büyük ölçekli ulaşım projesi sahasında oluşan dev obruk, bölgedeki güvenlik önlemlerini gündeme getirdi.

ŞANTİYE SAHASINDA OLUŞTU

Obruk, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların yapıldığı alanda meydana geldi. Çökmenin genişliği ve derinliği dikkat çekti.

BOYUTLARI KORKUTTU

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre obruğun yaklaşık 35 metre çapında ve 45 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Oluşan çökme, sahada çalışan ekipler için risk oluşturdu.

UZMAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye jeofizik mühendisleri ile çeşitli kurumlardan uzman ekipler yönlendirildi. Obruğun oluşum nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.

Olayın ardından şantiye alanında güvenlik tedbirleri artırılırken, olası yeni çökmelere karşı çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüleceği bildirildi.