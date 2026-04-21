Bursa’da heyelan yolu ikiye böldü

İnegöl ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan, iki mahalleyi birbirine bağlayan yolu kullanılamaz hale getirdi. Ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.
Bursa’da son günlerde etkisini artıran yağışlar, kırsal bölgelerde risk oluşturmaya devam ediyor. İnegöl ilçesinde yaşanan heyelan iki mahalle arasındaki ulaşımı tamamen keserken ortaya çıkan manzara, bölge halkını endişelendirdi.
150 METRELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Heyelan, İsaören Mahallesi ile Dipsizgöl Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Yağışların ardından zeminin yumuşamasıyla oluşan kayma sonucu yaklaşık 150 metrelik yol, parçalara ayrılarak büyük hasar gördü.
ULAŞIM TAMAMEN KESİLDİ
Olayın ardından söz konusu yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Mahalle sakinleri alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, günlük yaşamda aksamalar yaşandı.
VATANDAŞLAR ENDİŞELİ
Heyelan alanını gören vatandaşlar, yolun geldiği duruma şaşkınlıkla tanıklık etti. Bölgedeki riskin devam edebileceği endişesi de dile getirildi.
Yetkililerin bölgede incelemelere başladığı öğrenilirken, yolun yeniden ulaşıma açılması için kısa sürede çalışma başlatılması bekleniyor. Olası yeni heyelanlara karşı da tedbirlerin artırılacağı bildirildi.