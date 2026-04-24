TOKİ İstanbul son isim listesi 2026: Kura sıra numarası nasıl öğrenilir

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca İstanbullu için geri sayım başladı.

Yüzyılın konut projesi kapsamında 100 bin konutun inşa edileceği Megakent'e vatandaşlar kura saatine odaklandı.

Kuradan isminin çıkmasını bekleyen her vatandaş, "TOKİ İstanbul isim listesi" ve "Kura sıra numarası" başlıklarına göz atıyor.

İstanbul için kuralar 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14:00'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak ve 3 gün devam edecek.

1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri isim listesi ilan edilecek.

Adaylar, TOKİ İstanbul kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.

TOKİ başvurusu kabul edilmeyenler listesi, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden PDF olarak yayımlandı.

TOKİ İstanbul kura sonuçları öncesinde açıklanan bu liste, başvuru durumunu kontrol etmek isteyen adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

TOKİ İstanbul kurası kura sıra numarasına göre çekilecektir.

Kura sıra numarası TOKİ Web sitesinde yayınlanan isim listelerinde görüntüleyebilirsiniz.