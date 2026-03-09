TOKİ Muğla kura sonuçları açıklanıyor: İşte canlı yayın bilgileri

Muğla’da TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projesi için kura heyecanı yeniden başladı.

Daha önce ertelenen kura çekilişi için yeni tarih açıklandı. Hak sahiplerinin bugün gerçekleştirilecek çekilişle belirleneceği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekilişin tamamlanmasının ardından başvuru yapan vatandaşlar sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Peki, TOKİ Muğla kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Muğla’da 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak çekilişle birlikte binlerce başvuru sahibi arasından hak sahipleri belirlenecek.

Hak sahibi belirleme kurasının saat 11.00’de başlayacağı açıklandı. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak.

Kura çekilişi, süreci takip etmek isteyen vatandaşlar için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları aynı gün içerisinde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listeleri www.toki.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Ayrıca hak sahipleri listesi akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebilecek.