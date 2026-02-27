TOKİ Osmaniye kurası kaçta? 2 bin 990 konut kura çekimi canlı izle

Osmaniye’de sosyal konut hayali kuran binlerce kişi için beklenen an geldi.

500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde inşa edilecek 2 bin 990 konutun hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda asil ve yedek listeler netleşecek.

Vatandaşlar ise kura saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Osmaniye TOKİ kura çekimine dair tüm ayrıntılar…

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2 bin 990 konutun hak sahipleri, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kura organizasyonu saat 14.00’te Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılacak çekiliş, fiziki katılım sağlayamayan vatandaşlar için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



