TOKİ peşinat tutarı 2026: 1+1 ve 2+1 peşinatı ne kadar, kaç TL?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 81 ildeki sosyal konut projeleri için kura çekimlerine başladı.

Adıyaman'dan başlayan kura süreci il il devam ediyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere her ilde vatandaşlar sabırsızlıkla kura sonuçlarını bekliyor.

Aynı zamanda merak edilen bir konu da peşinat ödemeleri.

İsim listeleri belli oldukça, hak sahipleri ne kadar peşinat ödeyeceklerini araştırmaya başladı.

Ev sahibi olmaya hazırlanan vatandaşlar, “TOKİ peşinat ne kadar?”, “Yüzde kaç peşinat alınıyor?” ve “1+1 ile 2+1 evlerin peşinatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

Peki TOKİ sosyal konut projesinde peşinat tutarı ne kadar, ödeme oranı yüzde kaç? İşte, detaylar...

TOKİ PEŞİNAT TUTARI NE KADAR, KAÇ TL 2026

TOKİ sosyal konut projelerinde peşinat oranı ve ödeme detayları, konut tipi (1+1 – 2+1) ile birlikte aynı oran açıklandı.

TOKİ resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak.

Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.