Dünyanın en değerli futbol kulüpleri belli oldu: İşte Türk takımlarının sıralaması

Dünya futbolunda kulüp değerlemeleri yeniden güncellendi.

Transfermarkt ve CIES verilerine dayanan güncel sıralamada, kulüplerin piyasa değerleri; oyuncu kalitesi, yaş ortalaması, performans grafiği ve uluslararası başarı kriterleri dikkate alınarak belirlendi.

Bu kapsamda Avrupa’nın önde gelen liglerinden birçok takım ilk sıralarda yer alırken, Süper Lig temsilcilerinin listedeki yeri de merak konusu oldu.

Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada yer aldı? İşte o liste…

DÜNYANIN EN DEĞERLİ FUTBOL KULÜPLERİ

1- Real Madrid: 1.34 milyar euro

2- Manchester City: 1.31 milyar euro

3- Arsenal: 1.23 milyar euro

4- Paris Saint Germain: 1.21 milyar euro

5- Barcelona: 1.17 milyar euro

6- Chelsea: 1.16 milyar euro

7- Liverpool: 1.02 milyar euro

8- Bayern Münih: 965.95 milyon euro

9- Tottenham Hotspur: 802.50 milyon euro

10- Manchester United: 747.15 milyon euro

42- Galatasaray: 344.75 milyon euro

53- Fenerbahçe: 247.80 milyon euro

70- Beşiktaş: 185.10 milyon euro