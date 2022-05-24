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    Trabzon Beşikdüzü'nde belediyenin fide dağıtımında izdiham yaşandı

    Trabzon'un CHP'li Beşikdüzü Belediyesi'nin fide dağıtım programında izdiham yaşandı. Zabıta personelinin vatandaşların üzerine fide fırlattığı anlar, vatandaşların tepkisini topladı.
    • 24.05.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:17
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    Trabzon Beşikdüzü'nde belediyenin fide dağıtımında izdiham yaşandı

    Trabzon’un CHP’li Beşikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği sebze fidelerini halka dağıtmak için program düzenledi.

    Belediyenin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ramis Uzun, “Üretmeyen millet yok olmaya mahkumdur. Beşikdüzü Belediye önünde 24 Mayıs saat 14.30’da Salı günü ücretsiz olarak sebze fidesi dağıtım programı düzenlenmiştir. Bütün halkımız davetlidir.” ifadeleri ile vatandaşları belediye binası önüne çağırdı.

    İzdiham yaşandı, fidelerin çoğu ezildi

    Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, sebze fidelerini almak için birbiriyle yarıştı. Bir süre fideleri kendisi dağıtmak isteyen Belediye Başkanı Uzun, yaşanan izdiham sonrası alandan çıktı.

    Trabzon Beşikdüzü'nde belediyenin fide dağıtımında izdiham yaşandı VİDEO

    Zabıtaların vatandaşlara fide fırlatması tepki çekti

    İHA'nın haberine göre, sebze fidelerine adeta hücum eden vatandaşların o anları sosyal medyadan paylaşıldı. Fidelerin büyük bir bölümünün ezildiği programda, belediyenin zabıta personelinin vatandaşların üzerine fırlatması tepki topladı.

    Paylaşılan görüntülere yorum yapan vatandaşlar ise, “Düşünce güzel, dağıtım rezalet”, “Lütfen yetkililer bu canlı yayını iyi izleyin, kendi adıma çok üzücü”, “Tek kelimeyle rezalet”, “Ne yazık ki şovmenlik yapıyorlar”, “Zabıtanın hareketine bak kaldırıp attı” ifadelerine yer verdi.

    Trabzon Beşikdüzü nde belediyenin fide dağıtımında izdiham yaşandı #1

    Trabzon Beşikdüzü nde belediyenin fide dağıtımında izdiham yaşandı #2


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