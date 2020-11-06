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    Trabzon paylaşımıyla tepki çeken CHP'li İlayda Kılınç, istifa etti

    Trabzon paylaşımıyla tepki çeken CHP'li İlayda Kılınç, istifa etti

    Sosyal medyadan Trabzonlulara hakaret eden CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, kesin ihraç talebinin sonucunu beklemeden partisinden istifa etti.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:24
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    CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşımda bulundu.

    Kılınç'ın, tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı, büyük tepki topladı.

    KARARI BEKLEMEDEN İSTİFA ETTİ

    CHP Isparta İl Başkanlığı İlayda Kılınç'ı görevden alırken, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

    İlayda Kılınç, disiplin kurulu kararını beklemeden partiden istifa etti.

    SÜREÇ ASKIYA ALINDI

    CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, "Kendisi partimizden istifa etmiştir. Disiplin süreci şimdilik askıya alındı. Partimize tekrar üye olmak isterse süreç kaldığı yerden devam eder." dedi.

    Trabzon paylaşımıyla tepki çeken CHP li İlayda Kılınç, istifa etti #1

    Trabzon paylaşımıyla tepki çeken CHP li İlayda Kılınç, istifa etti #2

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