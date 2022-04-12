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    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor

    Heyelan tehlikesine karşı 6 evin boşaltıldığı mahallenin sakinleri, yaylalara mesire alanlarına kaçıyor. 150 evin tehlike altında olduğu ifade edilirken, camide bile ibadet yapılamıyor.
    • 12.04.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:07
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    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor

    Mart ayında yoğun kar yağışı alan Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nin Gülcana mevkisinde, karların erimesinin ardından toprak kaymaları ve heyelanlar arttı.

    Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi.

    Camide namaz kılınamıyor

    Bazı evlerde de yer yer çatlaklar olması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

    Kaymakamlık tarafından alınan kararla kayan sahada bulunan camide tehlike arz ettiği için cuma namazı, teravih namazı ve vakit namazları kılınamıyor.

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor #1

    “Yöreden çok göç oldu”

    Konuyla ilgili İHA’ya açıklama yapan Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, “Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı. Camimizde ne teravih, ne cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50'si buradan ayrıldı.” dedi.

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor VİDEO

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor #2

    “Can korkusu yaşıyoruz”

    Yöre sakinlerinden Yaşar Aydın ise can korkusu yaşadıklarını söyledi.

    Aydın, “Burası kayıyor, korku içinde yaşıyoruz, devletten yardım bekliyoruz. Yer altından geçen sular buraları kopardı. 1990 yılında da burada bir heyelan olmuştu. Şimdi ise buralar komple patladı. Evden kaçtık, mesire alanında yaşıyoruz. Can korkusu yaşıyoruz.” dedi.

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor #3

    “İnsanlar yaylaya, mesire alanlarına çıktı”

    Fatih İsak da “Burası heyelanlı bölgeydi, mart ayında yağan yoğun kar nedeniyle tamamen kaydı. Şu sıralar yine kaymalar oluyor. Buraya acilen müdahale edilmesi, sondajların yapılarak suyu alttan alınıp heyelanın durdurulması gerekiyor. Kar yağdığında oturulamaz diye 6 hane boşaltıldı. Boşaltılan evlerdeki insanlar yaylaya, mesire alanlarına çıktı. Burası kayarsa aşağı kısımda Alazlı Mahallesi var dolayısıyla o mahalleye doğru kaymalar olacak. Her an kaymalar olduğundan Düzköy Kaymakamlığı kararıyla camide ibadet yapılamıyor.” ifadelerini kullandı.

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor #4

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor #5

    Trabzon’da 500 kişinin yaşadığı mahalle kayıyor #6


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