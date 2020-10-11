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    Trabzon'da örtü yangını

    Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazide örtü yangını çıktı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 01:10
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    Trabzon'da örtü yangını

    Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı.

    Trabzon da örtü yangını #1

    3 FARKLI NOKTADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

    Trabzon da örtü yangını #2

    Trabzon da örtü yangını #3

    Trabzon da örtü yangını #4

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