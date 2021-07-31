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    Trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün organları bağışlanacak

    Bandırma ilçesinde trafik kazası geçiren Kübra Aygörmüş'ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onay vermesi üzerine Görmüş'ün organları 5 kişiye bağışlanarak yardımda bulunulacak.
    • AA
    • 31.07.2021 - 04:49
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    Trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün organları bağışlanacak

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün organları, 5 kişinin hayata tutunmasını sağlayacak.

    Geçtiğimiz günlerde Bandırma istikametine doğru seyir halinde bulunan Kübra Aygörmüş'ün bulunduğu otomobil, tavuk gübresi yüklü kamyon ile çarpışmıştı.

    Beyin kanaması ve travma teşhisiyle Aygörmüş, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş ün organları bağışlanacak #1

    ORGANLARI 5 KİŞİYE BAĞIŞLANACAK

    Sağlık ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aygörmüş'ün dün beyin ölümü gerçekleşti.

    Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi. Aygörmüş'ün karaciğer, böbrek ve korneaları nakil için alındı.

    Karaciğer ve korneaları, Bursa Uludağ Üniversitesine, böbrekleri de Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş ün organları bağışlanacak #2

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