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Trakya halkı Balkan geleneği 'Koleda' için gün sayıyor

Trakya halkı Balkan geleneği 'Koleda' için gün sayıyor Balkan geleneği Koleda, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.