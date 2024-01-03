Trakya halkı Balkan geleneği 'Koleda' için gün sayıyor

İHA
Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halklarınca farklı isimlerle kışın en soğuk zamanlarında düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor.
Koleda kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren Trakyalılar, gün sayıyor.
Kıyafetleriyle yürüyüş yapacaklar
6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 19.00’da Belediye önünde toplanacak kalabalık, fener alayı eşliğinde Kültür Park’a yürüyecek.
Saat 20.00'yi gösterdiğinde ise Kültür Park'ta sanatçıların ve DJ'lerin katılacağı konser başlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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