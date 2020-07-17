TSK, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 5 bölmeli mağaranın tespit edildiğini, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.

MSB, iç güvenlik kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

5 BÖLMELİ MAĞARA VE MÜHİMMAT

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi." ifadelerine yer verildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Arama-tarama faaliyetleriyle, 4 adet Doçka uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 silahı, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Biksi Makinalı Tüfek, 1 adet 8 mm kurusıkı tabanca, 8 adet RPG-7 roketi, 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatına bağlı uzaktan komutalı EYP, 16 adet amonyum nitrat/elektrikli fünye ile yapılmış lokum patlayıcı, 13 adet uzaktan komutalı düzenek, 11 adet el bombası, 6.017 Doçka uçaksavar mühimmatı, 1.606 Biksi mühimmatı, 24 adet shotgun mühimmatı, 150 adet 5.56 mm mühimmat, 13 adet 60 mm havan mühimmatı, 3 adet antipersonel roket mühimmatı, 9 adet antitank roket mühimmatı, 50 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketi mühimmatı ve sevk fişeği, 16 adet antipersonel roket sevk fişeği, 1 adet Biksi namlusu ve 200'lü Biksi mayonu, 100 adet Doçka boş kovanı ve çok miktarda Doçka mayonu, 15 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 silahı şarjörü, 5 adet el bombası fünyesi, 1000 adet mekanik fünye, 302 adet elektirikli fünye, 200 adet fünye, 81 adet Alpha Fire düzeneği, 5 adet Alpha Fire kumandası ve 1 adet Alpha Fire kablosu, 10 adet akü, 41 adet pil bloğu ve 273 adet pil, Hava hedeflerine karşı kullanılan uçaksavar dürbünü, 1 adet 8x30 dürbün ve 2 adet keskin nişancı dürbünü, 10 m gizleme ağı ve 2 takım gizleme ağı (personel), 1 adet PTZ kamera sistemi ve el kontrol konsolu, 1 adet mobese kamera, 4 adet hilti ve 1 adet hilti ucu, 2 adet hilti taşıma çantası, 1 adet termal, 5 adet beyaz ve 2 adet kamuflaj desenli şemsiye, 2 adet oksijen tüpü, 2 adet jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.