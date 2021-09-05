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    TSK'dan Azerbaycan ordusu personeline ileri hava kontrolörü eğitimi

    Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi.
    • AA
    • 05.09.2021 - 01:56
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    TSK'dan Azerbaycan ordusu personeline ileri hava kontrolörü eğitimi

    Türkiye ile dost ve kardeş Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği her alanda devam ediyor.

    Azerbaycan ordusunda görevli personellere, ileri hava kontrolörü eğitimi verildi.

    İLERİ HAVA KONTROLÖRLERİ EĞİTİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadesi kullanıldı.

    TSK dan Azerbaycan ordusu personeline ileri hava kontrolörü eğitimi #1

    TSK dan Azerbaycan ordusu personeline ileri hava kontrolörü eğitimi #2

    TSK dan Azerbaycan ordusu personeline ileri hava kontrolörü eğitimi #3

    TSK dan Azerbaycan ordusu personeline ileri hava kontrolörü eğitimi #4

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