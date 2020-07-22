Tuncay Özkan: Sosyal medya düzenlemesine direneceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, sosyal medya düzenlemesine direneceklerini belirterek "Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesi yapılması çağrısı üzerine 11 maddelik teklif hazırlandı.

AK Parti’nin Almanya modelini inceleyerek hazırladığı düzenleme, Meclis'e sunuldu.

Planlanan düzenlemede, özgürlük hak ihlali şikayetinde cezai yaptırım uygulanmasına CHP karşı çıktı.

"SONUNA KADAR KARŞI ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak düzenlemeye tepki gösterdi.

Özkan, yaptığı açıklamada ''Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!'' ifadelerini kullandı.