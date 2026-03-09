Tunceli’de 4 köy yolunda kar temizleme çalışmaları

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, yüzlerce köy yolunun kapanmasına yol açtı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Karayolları 86. Bölge Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

4 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin müdahalesiyle birçok köy yolunda ulaşım yeniden sağlanırken, yoğun kar nedeniyle hâlen 4 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Kar temizleme ve buzlanmayı önleme çalışmalarıyla vatandaşların güvenli ulaşımı hedefleniyor.