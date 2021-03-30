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    Tunceli'de Mehmetçik yaban hayvanlarını unutmadı

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için helikopterle doğaya yem bıraktı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 18:49
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    Tunceli'de Mehmetçik yaban hayvanlarını unutmadı

    Tunceli kırsalında kış şartlarında beslenme zorluğu yaşayan yaban hayvanlar için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    MEHMETÇİK, DOĞAYA YEM BIRAKTI

    Vali Mehmet Ali Özkan talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli personellerle birlikte helikopterle doğaya yem bıraktı.

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    Tunceli de Mehmetçik yaban hayvanlarını unutmadı #6

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