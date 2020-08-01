Sürüden geride kalan kuzuyu boynundan tutarak sürünün en başına kadar götüren yavru köpeğin o anları kameraya yansıdı.

Tunceli’nin Perteki ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan Sinan Çelik’in Malak cinsi yavru köpeği, sürüden geride kalan Ramonov cinsi kuzuya sahip çıktı.

BOYNUNDAN YAKALADI

Köpek, kuzuyu boynundan yakalayarak sürünün en başına kadar götürürken, o anlar ise Çelik tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"GERİDE KALANLARI SÜRÜYE YETİŞTİRİYOR"

Köpeğin henüz yavru olmasına rağmen sürüyü ciddi şekilde sahiplendiğini söyleyen Çelik, “Sürüden ayrılan koyun ve kuzuları etraflarında gezerek toparlıyor. Geride kalanları sürüye yetiştiriyor. En son geç kalan bir kuzuyu sürünün en başına kadar götürdü. Ben de o anlarını kaydettim” dedi.

Tunceli'de sürüden ayrılan kuzuya sahip çıkan köpek