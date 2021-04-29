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    Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi

    Tunceli'de sürdürülen Eren-7 Munzur Mercan operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınağın daha tespit edilmesiyle, toplam imha edilen sığınak sayısı 35'e yükseldi.
    • DHA
    • 29.04.2021 - 18:47
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 18:54
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    Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi

    Tunceli'de sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınak daha tespit edildi.

    8 SIĞINAK DAHA TESPİT EDİLDİ

    Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde tespit edilen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    ETKİSİZ HALE GETİREN SIĞINAK SAYISI 35'E YÜKSELDİ

    Böylece operasyon kapsamında tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirilen sığınak sayısı 35'e yükseldi.

    Tunceli de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi #1

    Tunceli de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi #2

    Tunceli de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi #3

    Tunceli de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi #4

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