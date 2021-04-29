Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı imha edildi
Tunceli'de sürdürülen Eren-7 Munzur Mercan operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınağın daha tespit edilmesiyle, toplam imha edilen sığınak sayısı 35'e yükseldi.
- DHA
- 29.04.2021 - 18:47
- Güncelleme : 29.04.2021 - 18:54
Tunceli'de sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınak daha tespit edildi.
8 SIĞINAK DAHA TESPİT EDİLDİ
Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde tespit edilen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİREN SIĞINAK SAYISI 35'E YÜKSELDİ
Böylece operasyon kapsamında tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirilen sığınak sayısı 35'e yükseldi.