Türk Hava Yolları, 500. uçağını özel tasarımla gökyüzüne uğurladı

Türk Hava Yolları (THY), filosuna kattığı 500. uçağı tarihi bir etkinlikle kutladı.

THY'nin Airbus A350-900 tipi TC-LHH tescilli uçak, gökyüzüne '500' yazarak havalandı.

500 BİNİNCİ UÇAK HAVADA KUTLANDI

Uçak, yaklaşık 100 bin aktif ve emekli THY çalışanının fotoğraflarıyla özel olarak giydirildi ve 'TK Aile' ismini aldı.

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Bugün 500. uçağımız, gökyüzüne 500 yazarak her uçuşumuzun arkasındaki emek, tutku ve takım ruhuna bir saygı duruşunda bulunuyor. Yerden gökyüzüne uzanan bu büyük başarı, TKAile'nin eseri. Birlikte nice zirvelere."

93 YILLIK TARİHİNDE MİLAT KABUL EDİLDİ

Bu 500. uçak, THY'nin 93 yıllık tarihinde önemli bir milat olarak kaydedildi.

Uçak, Aralık 2025'te teslim alınmış, Ocak 2026'da özel fotoğraf giydirme işlemi yapılmış ve Şubat’ta ilk özel uçuşunu gerçekleştirmişti.

THY FİLOSUNUN YILLARA GÖRE BÜYÜME SEYRİ

THY, son 20 yılda hızlı bir filo genişlemesi gerçekleştirdi.

İşte yıllara göre filo büyüklüğü ve kilometre taşları:

2003 - 65 uçak

2012 - Yaklaşık 200 uçak

2016 - 300. uçak (Airbus A330-300 ile ulaşıldı)

2023 - 400. uçak teslimatı (Airbus A350-900, TC-LGH)

2024 - 492 uçak

2025 - 516 uçak

2026 - Toplam 522 uçak (500. uçak teslimatı tamamlandı)

GÜNCEL FİLO DAĞILIMI:

Geniş gövde: 142 uçak

Dar gövde: 352 uçak

Kargo: 28 uçak

Toplam: 522 uçak

2036'DA BİN UÇAK HEDEFLENİYOR

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, bu başarıyı "İkinci 500 dönemi" olarak nitelendirdi.

THY, önümüzdeki 10 yılda filoyu 500 uçak daha büyütmeyi ve 2036'ya kadar bin uçağa ulaşmayı hedefliyor.