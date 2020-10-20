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    Türk savaş gemileri Akdeniz'de

    Oruç Reis'in, sismik araştırma için Akdeniz'e gitmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemileri de yeniden Akdeniz'e açıldı.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 11:22
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    Türk savaş gemileri Akdeniz'de

    Türkiye'nin, Oruç Reis araştırma gemisi ile yapılacak çalışma ve araştırmalar için 12- 22 Ekim'de Doğu Akdeniz'deki NAVTEX ilanının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor.

    Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çok sayıda fırkateyn, hücumbot, arama- kurtarma, yardım ve korvet gemileri görev yapıyor. Savaş gemileri, bölgedeki koy ve limanlarda bekleyişini sürdürüyor.

    AKDENİZ'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

    Gemilere zaman zaman helikopterlerle eşlik edildiği ve erzak getirildiği görülüyor. Bazı gemilerle demir alınarak, bölgede görev sürdürülüyor.

    22 EKİM'E KADAR...

    Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin, Antalya ile Kalkan arasındaki bölgede bekleyişinin 22 Ekim'e kadar süreceği değerlendiriliyor.

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