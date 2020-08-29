Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gökyüzüne Türk bayrağı nakşetti

    Akrobasi Timi, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu icra etti, uçuşta ilk defa gökzüyüne Türk bayrağı çizildi.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 14:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gökyüzüne Türk bayrağı nakşetti

     

    Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

    Uçuş sırasında gökyüzünde Türk bayrağı nakşedildi.

    BÜYÜK TAARRUZA SELAMLAMA UÇUŞU

    Milli Savunma Bakanlığı, gösteri uçuşuna ilişkin videoyu, Twitter'da paylaştı. "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri-selâmlama uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi" mesajı ile paylaşılan videoda, gökyüzüne nakşedilen Türk bayrağı da yer aldı.

    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gökyüzüne Türk bayrağı nakşetti VİDEO

    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar da gökyüzüne Türk bayrağı nakşetti #1

    Görüş Bildir