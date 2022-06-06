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    Türk Yıldızları uçarken AKINCI TİHA görüntüledi

    Türk Yıldızları uçarken AKINCI TİHA görüntüledi

    Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi, yüksek irtifada uçan Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasıyla görüntülendi.
    • 06.06.2022 - 02:48
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    Türkiye'nin gökyüzündeki markası Türk Yıldızları, yurt içi ve yurt dışında da gösteriler düzenliyor. Gösterileriyle izleyenleri büyüleyen akrobasi timi Türk Yıldızları, ilgiyle takip ediliyor.

    Türk Yıldızları TEKNOFEST Azerbaycan'da da uçtu

    Geçen hafta Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenlere yine unutulmaz anlar yaşattı.

    Türk Yıldızları uçarken AKINCI TİHA görüntüledi - VİDEO

    Türk Yıldızları'nı AKINCI TİHA görüntüledi

    AA'nın haberine göre; Türk Yıldızları'nın gösterisi, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.

    Kameralara yansıyan görüntülerde, Bakü semalarında uçan Türk Yıldızları jetlerinin kol uçuşu, akrobatik ve solo hareketleri görülüyor.

    Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Azerbaycan'da 26-29 Mayıs'ta düzenlenmişti.

    Türk Yıldızları uçarken AKINCI TİHA görüntüledi #1


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