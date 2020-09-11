Türkiye, Akdeniz'de atış eğitimi için yeni Navtex yayınladı

MSB'nin Sadrazamköy sahasındaki eğitiminin 20 saat süreceği kaydedildi.

Türkiye, Akdeniz'de yeni bir Navtex daha yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Navtex (Denizcilere Duyuru) kapsamında 12-14 Eylül tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) atış eğitimi yapacak.

AKDENİZ'DE ATIŞ EĞİTİMİ

Atış eğitiminin, 20 saat süreyle Sadrazamköy sahasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri için 12 Eylül'e kadar Navtex ilan edilmişti.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu.

ORUÇ REİS'İN SİSMİK ARAŞTIRMALARI

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütüyor.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor.

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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