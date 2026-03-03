Diyarbakır'da acemi sürücüden trafikte dikkat çekici önlem

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi’nde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Acemi olduğu belirtilen sürücü, A4 kağıdına yazdığı ve aracının arkasına astığı yazıyla, hem acemiliğini hem de oruçlu olduğunu belirterek diğer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

TRAFİKTE TEBESSÜM ETTİREN UYARI

Sürücünün bu ilginç önlemi, yoldan geçenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Yazıyı görenler, hem sürücünün farkındalığını takdir etti hem de durumu sosyal medyada paylaşarak esprili bir şekilde yorumladı.