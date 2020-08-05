Türkiye, Lübnan'a yardım gönderiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bölgeye arama kurtarma ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme gönderilecek. Bölgede ayrıca sahra hastanesi kurulması planlanıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 100 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

ERDOĞAN YARDIM TALİMATI VERDİ

Patlamanın ardından telefon görüşmesi ile taziye ve geçmş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'a tıbbi yardım ve arama kurtarma çalışmaları için destek talimatı verdi.

Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışmalara başlayan Dışişleri Bakanlığı gerekli hazırlıkları yaptı.

TIBBİ YARDIM VE SAHRA HASTANESİ

Konuya ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Aksoy, yaptığı açılamada, bölgeye yapılacak yardım ve destekleri duyurdu.

Sözcu Aksoy açılamasında, "Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir." ifadelerine yer verdi.