Türkiye ve KKTC Özel Harekatı'ndan ortak tatbikat

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesinde 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

SU ALTI VE SU ÜSTÜ OPERASYONLAR

Tatbikat kapsamında su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulandı. Senaryo gereği gerçekleştirilen operasyon, iki teşkilatın koordinasyonunu ve karşılıklı tecrübe paylaşımını test etti.

ORTAK GÖREVLERDE ETKİNLİK ARTIRILACAK

Yetkililer, tatbikatın müşterek görevlerde etkinliği artırmayı amaçlayan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tatbikat, Türkiye ve KKTC’nin emniyet birimlerinin güvenlik, dayanışma ve ortak görev bilincini güçlendirdiğini bir kez daha gösterdi.