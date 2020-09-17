Türkiye'de denenen koronavirüs aşısının koruma süresi

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, en az 6 ay, en fazla 3-4 koruma sağlayabilecek aşıdan bahsettiklerini belirtti.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk aşılar yapıldı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, aşı konusundaki son gelişmelere değindi.

HEDEF 13 BİN

Türkiye genelinde 13 bin kişiye aşı yapmayı planladıklarını belirten Ünal, "Niye 13 bin? Bunu haziranda belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar.

13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin." ifadelerini kullandı.

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AŞININ KORUMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK

Serhat Ünal, Türkiye'de denenen koronavirüs aşısına ilişkin olarak, aşının en az 6 ay, en fazla 3-4 yıl koruma sağlayabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kötü senaryoda 3-4 ay... Hatta 6 aya kadar. İyi senaryoda 3-4 yıl koruyabilecek aşıdan bahsediyoruz. 6 ay bile korusa, bir kere zinciri kırarsanız, pandemiyi durdurma şansınız olacak."

AŞI YAPTIRACAK MI

Kendisinin daha önce koronavirüse yakalandığını anımsatan Ünal, aşı yaptırmayacağını söyledi. Ünal, gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya... Benim antikorum bitmedi. Ben umut dünyası için umudum aslında."

Serhat Ünal

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