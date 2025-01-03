Türkiye'de doğan Suriyeli Ela, hiç görmediği anneannesi ve dedesine kavuşacak

DHA

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere, çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor.

Eşyalarını taşımakta zorlananlara yine ekipler yardım ediyor.

Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı valiz ve eşyalarda arama yapıyor.

Bazı Suriyeliler eşyalarının yanı sıra evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor..

"OKULA GİDİP, ARAPÇA ÖĞRENECEĞİM"

Ailesiyle ülkesine dönmek için kapıda bekleyenlerden Ela Cellet, "Ailem 9 yıl önce Antakya'ya yerleştiği için ben de burada doğdum, büyüdüm. Daha sonra Kayseri'ye taşındık. Şimdi hep beraber dönüyoruz. Vatanıma gittiğimde orada hiç görmediğim anneannem, dedem ve akrabalarımla tanışacağım. Çok heyecanlıyım. Kuzenlerimle oyunlar oynayacağım ve okula gidip, Arapça öğreneceğim" diye konuştu.

"BERABER OLUP, HASRET GİDERECEĞİZ"

Ela'nın ağabeyi Muhammed Cellet (15) ise "Kayseri'de imam hatip ortaokulunda okuyordum. Rejimin düştüğü haberini alınca hemen dönmeye karar verdik ve okulu bıraktım. Akrabalarımızla cep telefonuyla görüşüyorduk artık beraber olup, hasret gidereceğiz. Ülkemde eğitimime devam edip, yeni bir hayatla kendime bir yol çizmek istiyorum. Bize kucak açan Türk halkına teşekkür ederiz. Bizi en iyi şekilde misafir ettiler" dedi.

"BEN DE TÜRKLERİ SURİYE'DE AĞIRLAMAK İSTERİM"

İşlemleri için kapıda bekleyenlerden Abdulazz Alkey (12) de ailesiyle 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şam'a gidiyorum. Dedelerim, amcamlarım, dayılarım orada. Onları göreceğim. Yalova İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim alıyordum, bıraktım. Türkiye'de çok iyi arkadaşım oldu. Onlardan ayrılmak zor oldu. Birbirimizi çok sevdik. Türkiye, bizi bunca zaman misafir etti. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Suriye'ye davet ediyorum. Ben de Türkleri Suriye'de ağırlamak isterim" diye konuştu.