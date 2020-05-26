- En Son Haber
- İç Haber
- Türkiye'den Çad'a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den Çad'a tıbbi malzeme yardımı
- AA
- 26.05.2020 - 10:31
Türkiye, koronavirüsten etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çad için sağlık malzemesi hazırlandı.
TIBBİ MALZEMELER VE AMBULANS GÖNDERİLDİ
Hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.
Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.
Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.
Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.
Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
TÜRKİYE ÇOK SAYIDA ÜLKEYE YARDIMDA BULUNDU
Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.
Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.