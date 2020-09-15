Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı

Atina yönetiminin uluslararası anlaşmalara aykırı tavırları, Navtex ile duyuruldu.

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni Navtex ilan etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı ilanda, Yunanistan'ın, Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ederek silahlandırdığı belirtildi.

Sakız Adası'nın anlaşmayla belirlenen gayri askeri statüsünün devre dışı bırakıldığına işaret edildi.

SAKIZ ADASI'NIN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLDİ

İzmir İstasyonu'ndan yapılan Denizcilere Duyuru'da şöyle denildi:

"Seyhidda Denizcilere Bildiri Numarası: 1149/20 - Ege Denizi

1. La08-206/20 numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Bu bildiri 16 Eylül saat 0001Z'da yürürlükten kaldırılacaktır."

NAVTEX alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi ViDEO



