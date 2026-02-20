Türkiye’nin Doğu kalkanı: Van sınır duvarı hayati rol üstleniyor

Dünyada sınır ihlalleri ve gerilimler atarken, bölge güvenliği riski yeniden gündeme geldi.

Türkiye de bölgesel güvenlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TAMAMLANMA AŞAMASINA GELİNDİ

Van’da 2021 yılında başlatılan sınır güvenlik duvarı çalışmaları, muhtemel yasa dışı geçişlerin ve güvenlik tehditlerinin önlenmesi açısından kritik bir görev üstleniyor.

Toplam uzunluğu 302 kilometre olan Türkiye-İran sınırının, Başkale ilçesi sınırlarında kalan 142,5 kilometrelik bölümü büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi.

Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle bu hatta iki farklı sistem uygulanıyor.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ

Uygun alanlarda 4 metre yüksekliğinde beton duvar, üzerine 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler beton duvar inşa edilirken; sarp ve ulaşımı güç bölgelerde ise 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi tercih ediliyor.

ABD-İran gerginliği, sınır güvenliğini daha da kritik hale getirdi.

Bölgede yaşanan siyasi ve askeri gerilimler, özellikle düzensiz göç, kaçakçılık ve güvenlik risklerini artırabilecek potansiyel tehditler arasında gösteriliyor.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükseldiği bu süreçte, Van sınırında örülen güvenlik duvarı; Türkiye’ye yönelik muhtemel yasa dışı geçişleri önlemede en önemli fiziki bariyerlerden biri olarak öne çıkıyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ GÜVENLİK

Sınır hattında güvenlik yalnızca beton ve çelik duvarlarla sınırlı tutulmuyor.

Elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleri entegre edilerek sınır boyunca 24 saat esasına göre izleme sağlanıyor.

Bu sistemler sayesinde şüpheli hareketlilik anında tespit edilerek hızlı müdahale imkanı sunuluyor.

HUDUT KARTALLARI GÖREV BAŞINDA

Zırhlı araçlarla desteklenen hudut birlikleri, gece gündüz demeden devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Sert iklim şartları, yüksek rakım ve zorlu araziye rağmen görev yapan Hudut Kartalları; yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve muhtemel terör sızmalarına karşı sınırı sürekli kontrol altında tutuyor.

TÜRKİYE'NİN DOĞU SINIRINDA STRATEJİK GÜVENCE

2021 yılında başlatılan sınır duvarı projesi, yalnızca Van’ın değil, Türkiye’nin doğu sınırlarının güvenliği açısından da hayati bir önem taşıyor.

ABD-İran geriliminin bölgesel etkilerinin daha fazla hissedilebileceği bir dönemde, Van hattında yükselen bu duvar; Türkiye’nin güvenliğe verdiği önemin ve sınırlarını koruma kararlılığının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.