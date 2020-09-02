Dolar
7.3755
0.1072%
Euro
8.7578
-0.2278%
Altın
1966
-0.2268%
Borsa
1084.88
-0.0285%
G. Altın
465.672
-0.2142%
Bitcoin
86400.25
-2.3675%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı İBB tarafından restore edildi

    Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı İBB tarafından restore edildi

    İBB tarafından, uzun süre bakımı için uğraşılan Sarayburnu Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nın restore edilme işlemleri, tamamlandı.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 11:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 ay sonra Sarayburnu Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda mutlu sona ulaştı.

    Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, bakımsız görüntüsü dolayısıyla tepkilere neden olmuştu.

    ÇALIŞMALAR KASIM'DA BAŞLADI

    Uzun süredir temizlenmeyi ve restore edilmeyi bekleyen anıt için İBB ekipleri kasım ayından bu yana çalışmalar yapıyordu.

    10 ayda heykel üzerindeki atık, pislik ve lekeler temizlendi.

    Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı ve 1926 yılında açılışı yapılan heykel, ilk günkü görüntüsüne kavuştu.

    Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi İZLE

    UZMAN EKİP RESTORE ETTTİ

    İBB ekiplerince yapılan çalışmalarda bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirlerin temizlendiği, yaldız boya ve diğer boya kalıntılarının uzaklaştırılması işleminin ise uzman restoratör-konservatör ekip tarafından yapıldığı öğrenildi. Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek  koruyucu uygulandı.

    ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE YAPILACAK

    Öte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor.  İBB tarafından hazırlanan "Sarayburnu çevre düzenleme projesi"nin, onay aşamasında olduğu öğrenildi.

    Türkiye nin ilk Atatürk Anıtı İBB tarafından restore edildi #1

    Türkiye nin ilk Atatürk Anıtı İBB tarafından restore edildi #2

    Türkiye nin ilk Atatürk Anıtı İBB tarafından restore edildi #3

    Görüş Bildir