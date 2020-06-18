Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı

HSK'nın 2020 yaz kararnamesiyle birlikte ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını dün tamamladı.

Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

KONYA BEYŞEHİR BAŞSAVCISI TUBA ERSÖZ

Atama kararlarıyla birlikte Türkiye'de de bir ilk yaşandı. Kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı.

HSK'nın 2020 yaz kararnamesiyle birlikte Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi.