Dolar
6.8581
0.2939%
Euro
7.6993
-0.0103%
Altın
1722.51
-0.2611%
Borsa
112175.36
1.1135%
G. Altın
380.691
0.1757%
Bitcoin
64669.47
0.264%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı

    HSK'nın 2020 yaz kararnamesiyle birlikte ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 16:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı

    HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını dün tamamladı.

    Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

    KONYA BEYŞEHİR BAŞSAVCISI TUBA ERSÖZ

    Atama kararlarıyla birlikte Türkiye'de de bir ilk yaşandı.  Kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı.

    HSK'nın 2020 yaz kararnamesiyle birlikte Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi.

    Görüş Bildir