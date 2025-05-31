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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na geldi.

140 kişi personel kapasitesi olan, toplam 298 buçuk metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29 buçuk metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.

DOĞALGAZ ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKACAK

Maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğalgaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

8 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak.

Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

İSTANBUL'UN FETHİNİN YIL DÖNÜMÜNDE BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.

Tersanedeki faaliyetler 27 Mayıs'ta tamamlanıp kuru havuzdan çıkan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçmişti.