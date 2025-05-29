Türkiye’nin enerji bağımsızlığında dev adım: Osman Gazi platformu

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Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini iki katına çıkarmak amacıyla tasarlandı ve inşa edildi.

Bu platform, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin ilk yüzer üretim tesisi (FPU) Osman Gazi gemisinin teknik özellikleri:

Boyutları: 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğinde.

Personel kapasitesi: 140 kişilik mürettebat barındırma kapasitesine sahip.

Doğalgaz işleme kapasitesi: Günlük 10,5 milyon metreküp doğalgaz işleyebilir.

Gaz transfer kapasitesi: Günlük 10 milyon metreküp doğalgazı karaya iletebilir.

İletim hattı: Platformdan karaya uzanan ana gaz iletim hattı 161 kilometre uzunluğunda.

GÖREV VE HEDEFLERİ

Osman Gazi platformu, 2026 yılının ortalarında Karadeniz'deki görevine başlayacak ve 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyet gösterecek.

Bu platform sayesinde, halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimi, 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Bu artış, Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

PLATFORM İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEREK FİLYOS LİMANINA DOĞRU YOLDA

Platform, 29 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Filyos Limanı'na doğru yola çıktı.

Bu geçiş, yaklaşık 11 saat sürecek ve platform, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşacak.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA KATILAN İLK YÜZER DOĞALGAZ ÜRETİM PLATFORMU

Osman Gazi, Türkiye'nin enerji filosuna katılan ilk yüzer doğalgaz üretim platformu.

Bu platform, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemilerinden oluşan mevcut enerji filosunu tamamlayarak, Türkiye'yi denizlerde hidrokarbon arama ve üretiminde daha güçlü bir konuma getiriyor.



