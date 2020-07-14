Çalıştığı sırada bir siteye siparişe giden motorlu kurye ile siteye giren site sakini kavgaya tutuştu.

İstanbul Tuzla'da kurye ile siparişe gittiği sitenin sakini kavga etti.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bir çalışma temposuna sahip olan kuryelerden biri, Tuzla'da bir siteye siparişe gitti.

Siparişini teslim eden motosikletli kurye, siparişini teslim ettikten sonra siteden çıkmak üzere motoruna bindi.

SÖZLÜ SALDIRI

Site çıkışında, siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol veren kurye, yol vermesine rağmen site sakininin sözlü saldırısına uğradı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ardından çıkan kavgada site sakini kuryeyi tokatlamaya başlayarak meydan dayağı çekti. Şahsın bir süre tokatlı saldırısına maruz kalan kurye de kendisini savunarak karşısındaki şahsa kaskı ile vurdu.

TEPKİ GÖRDÜ

Kuryenin dövülme anında ise sitenin güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmediği görüldü. Sosyal medya üzerinden kuryeye karşı yapılan meydan dayağına tepki çığ gibi büyüdü.

FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada kuryeye karşı yapılan saldırıya tepkiler büyürken, kurye şirketi tarafından konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada geldi. Açıklamada “Arkadaşımızla iletişime geçilmiş, hukuki süreçte yanında olacağımız kendisine belirtilmiştir. Hassasiyetinize teşekkür ederiz.” denildi.

Tuzla'da kurye ile site sakinin kavgası kamerada - VİDEO







KAMERALARA YANSIDI

Kuryenin dövülme anı ile kendisini kaskla koruması kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs, moto kuryeye tokatlar atarak saldırıyor. Kurye de kaskını çıkararak kendisine saldıran şahsa vuruyor.



