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    Ukrayna heyeti İstanbul'da

    İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 22:09
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 22:52
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    Ukrayna heyeti İstanbul'da

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor.

    Bu kapsamda iki ülke heyetleri yarın İstanbul’da bir araya gelecek.

    UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ

    Rusya heyeti gündüz saatlerinde İstanbul’a gelerek konaklayacağı otele geçerken, Ukrayna heyetini taşıyan uçak ise saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

    Genel Havacılık Terminaline yanaşan uçaktan inen Ukrayna heyeti, kendilerini bekleyen konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.

    Ukrayna heyeti İstanbul'da VİDEO


    Ukrayna heyeti İstanbul da #1

    HEYETLER YARIN BİR ARAYA GELECEK

    Araçlara binen heyeti, konaklayacağı otele hareket etti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

    Ukrayna heyeti İstanbul da #2


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