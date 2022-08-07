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    Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek

    Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan gelen mısır yüklü, "Rojen", "Polarnet" ve "Navi-Star" adlı gemiler, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek.
    • 07.08.2022 - 07:46
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 08:08
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    Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek

    Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen "Navi-Star" gemisindeki incelemelerini dün tamamladı.

    İstanbul Boğazı'ndan geçerek İrlanda'ya gidecek

    Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 3 saat sürmüştü. Denetlenen geminin, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İrlanda'ya gitmesi bekleniyor.

    İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemiler havadan da görüntülendi.

    Ukrayna dan gelen mısır yüklü 3 gemi İstanbul Boğazı ndan geçecek #1

    İki gemide denetim yapılması bekleniyor

    AA'nın haberine göre, Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemilerde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak burada demirledi.

    Gemilerde Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan heyetin denetleme yapması bekleniyor.

    Ukrayna dan gelen mısır yüklü 3 gemi İstanbul Boğazı ndan geçecek #2

    Derince Limanı'na demirleyecek

    Yapılacak denetlemenin ardından, 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin İngiltere'ye, 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı geminin de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.

    Öte yandan, Star Helena adlı geminin de Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.

    Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

    Ukrayna dan gelen mısır yüklü 3 gemi İstanbul Boğazı ndan geçecek #3


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