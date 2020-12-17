Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Muğla’da kalp krizi geçiren Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla’nın Ula ilçesindeki belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği kırsal Gölcük Mahallesinde rahatsızlanan Akkaya, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

112 ambulans ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Akkaya, ambulans içinde ekipler tarafından sürekli olarak duran kalbi çalıştırılması için masaj yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ula Belediye Başkanı seçilen iki çocuk babası 62 yaşındaki İsmail Akkaya, daha önce de Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka’da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP’li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.





