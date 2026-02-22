Bakanlık harekete geçti: O mobilyanın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan incelemeler sonucunda güvenlik standartlarına aykırı bulunan ürünler, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)” üzerinden yayımlanıyor.

Son denetimlerde mobilya sektörüne ilişkin dikkat çeken bir tespit yapıldı. Tayga markalı camlı masanın teknik düzenlemelere uygun olmadığı ve kullanım sırasında sağlık ve güvenlik riski oluşturabileceği belirlendi.

SATIŞI YASAKLANDI

Bunun üzerine Bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasaklama kararı aldı. Satışta olan ürünlerin de toplatılması için resmi süreç başlatıldı.

İşte ürün bilgileri: