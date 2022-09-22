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    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı

    Marmara'nın en yüksek dağı olan Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Bölgede soğuk hava, bugün ve yarın sürecek.
    • 22.09.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:25
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    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı

    Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı.

    DHA’da yer alan habere göre; saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

    Bugün ve yarın sürecek

    Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    Sıcaklık hafta sonu normale dönecek

    Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmara'nın en yüksek dağı olan Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.

    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı #1

    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı #2

    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı #3

    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı #4

    Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı #5


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