Marmara'nın en yüksek dağı olan Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Bölgede soğuk hava, bugün ve yarın sürecek.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı.

DHA’da yer alan habere göre; saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

Bugün ve yarın sürecek

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklık hafta sonu normale dönecek

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmara'nın en yüksek dağı olan Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.