Ümraniye'de 2 katlı binada yangın

İstanbul Ümraniye'de yeni yılın ilk dakikalarında, mobilya cilalama yapılan bir atölyenin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede atölyeye ve atölyenin üst katında bulunan eve sıçradı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi, Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak'ta bulunan, alt katı mobilya cilalama atölyesi, üst katı ikametgah olarak kullanılan iki katlı binanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede önce elektrik direklerine ardından binaya sıçradı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar derhal itfaiyeye haber verdi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyeye ve eve sıçrayan yangını söndürmek için çalışırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya cilalama atölyesinde ve üst kattaki evde hasar oluştu.

"ÇOK ŞÜKÜR YARALI YOK"

Yangın çıkan sokakta esnaf olan Mahmut Kerim Aydın yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yangın yan taraftan başlamış, ben de geldiğimde her tarafı sarmıştı zaten. Benim de burada iş yerim var, geldim baktım Allah'tan sıçramamış oraya. Sadece yan tarafa ve üst katlara sıçramış. Çok şükür herhangi bir yaralı yok."

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.